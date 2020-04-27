Борьба с "антиобщественными проявлениями" в соцсетях началась в Китае

27 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Управление по вопросам киберпространства КНР объявило о начале двухмесячной кампании по борьбе со "злонамеренными аккаунтами" в соцсетях, сообщает ТАСС.

В рамках этой борьбы управления по вопросам киберпространства Пекина, Шанхая и других провинций приняли меры – провайдеры Tencent и Sina заблокировали более 18,5 тыс. аккаунтов.

К столь решительным действиям, как пишет газета China Daily, привело распространение слухов вокруг COVID-19.

"Грязные" аккаунты должны быть выкорчеваны навсегда", - подчеркивает Управление по вопросам киберпространства КНР.-0-