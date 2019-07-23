Борис Джонсон станет премьер-министром Великобритании

23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новым лидером Консервативной партии Великобритании избран Борис Джонсон. Это означает, что 24 июля он будет объявлен премьер-министром Великобритании, сообщает BBC .

В завершающем голосовании Борис Джонсон выиграл партийные выборы у своего конкурента, министра иностранных дел Джереми Ханта. Новый лидер Консервативной партии был выбран в результате голосования, в котором приняли участие примерно 160 тыс. членов партии. Борис Джонсон изначально считался безусловным фаворитом, несмотря на то, что некоторые высокопоставленные однопартийцы заявили, что не будут работать в его правительстве. Новый глава Консервативной партии демонстрирует готовность к жесткому Brexit и уже посоветовал членам кабинета с этим смириться.

Борис Джонсон сменит на посту премьер-министра Терезу Мэй, которая, согласно принятой процедуре, 24 июля представит королеве прошение об отставке. 7 июня Тереза Мэй ушла с поста лидера Консервативной партии.-0-