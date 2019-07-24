Борис Джонсон вступает в должность премьер-министра Великобритании

24 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Борис Джонсон сегодня официально вступит в должность премьер-министра Соединенного Королевства, сменив на этом посту Терезу Мэй, которая возглавляла правительство с 13 июля 2016 года, сообщает ТАСС.

Бывший глава МИД Великобритании и экс-мэр Лондона одержал убедительную победу на выборах нового лидера правящей Консервативной партии, оставив далеко позади своего единственного оппонента - действующего главу Министерства иностранных дел Джереми Ханта.

Передача власти действующего главы правительства преемнику по традиции происходит в максимально сжатые сроки. Соединенное Королевство остается без премьер-министра примерно на час. Как ожидается, Мэй сегодня в последний раз появится в Палате общин в качестве премьера и даст депутатам ответы на интересующие их вопросы. После чего, примерно в 15.00 по местному времени, она направится в Букингемский дворец, чтобы передать прошение об отставке королеве Елизавете II.

Вслед за Мэй с королевой встретится Джонсон, которому она поручит сформировать правительство. Он станет 14-м британским премьером в эпоху правления Елизаветы II. После аудиенции с королевой Джонсон в качестве премьер-министра прибудет на Даунинг-стрит, 10, здание, построенное в XVII веке и вот уже 114 лет используемое как официальная резиденция премьер-министров Соединенного Королевства.

После вступления в должность премьер-министра Борис Джонсон должен будет написать от руки секретные письма на случай ядерной атаки и гибели правительства. Четыре так называемых письма последней надежды будут отправлены командирам четырех подводных лодок, на вооружении которых находятся баллистические ракеты с ядерными боеголовками.

Содержание этих писем никогда не будет обнародовано. С уходом премьер-министра они подлежат уничтожению. Считается, что они содержат четыре варианта возможных действий: нанесение ответного ядерного удара, воздержание от возмездия, принятие военными решения на свое усмотрение или переход под командование союзного государства.

Борис Джонсон родился 19 июня 1964 года в Нью-Йорке и сразу же получил два гражданства - британское и американское. По происхождению Джонсон - аристократ. По материнской линии новый британский лидер является потомком Георга II Ганноверского (1683-1760), короля Великобритании и Ирландии, курфюрста Ганновера и герцога Брауншвейг-Люнебургского. Его прадед по линии отца был газетный издатель и поэт Али Кемаль Бей, который в 1919 году занимал пост министра внутренних дел Османской империи.-0-