Бориса Джонсона перевели из реанимации в обычную палату

9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Состояние здоровья премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона улучшилось, и он был переведен из реанимации в обычную палату, сообщает BBC.

В канцелярии главы Британского правительства сообщили, что Джонсон чувствует себя хорошо и находится "в чрезвычайно хорошем расположении духа".

Премьер-министра Великобритании, у которого был обнаружен коронавирус, 6 апреля госпитализировали в больницу Святого Томаса, поскольку после почти двухнедельной самоизоляции его состояние не улучшалось. У Бориса Джонсона сохранялись высокая температура и кашель, в связи с чем его было решено поместить в отделение интенсивной терапии.

Обязанности Бориса Джонсона временно исполняет министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб.

По данным сайта Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, число зараженных коронавирусом нового типа в Великобритании достигло 61 тыс., скончались свыше 7 тыс. человек.-0-