Борис Джонсон заявил о приостановке работы британского парламента до 14 октября

28 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон попросил королеву приостановить работу парламента до 14 октября, сообщает ТАСС.

"Мы должны продолжать реализовывать внутреннюю повестку дня, и именно поэтому мы объявляем, что тронная речь королевы состоится 14 октября", - сказал Борис Джонсон в эфире телеканала Sky News.

Борис Джонсон при этом отверг утверждение, что отсрочка заседаний парламента призвана помешать депутатам Палаты общин заблокировать выход страны из Евросоюза без соглашения об условиях Brexit.-0-