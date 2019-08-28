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28 августа 2019, 13:14

Борис Джонсон заявил о приостановке работы британского парламента до 14 октября

Борис Джонсон. Фото AP
Борис Джонсон. Фото AP
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28 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон попросил королеву приостановить работу парламента до 14 октября, сообщает ТАСС.

"Мы должны продолжать реализовывать внутреннюю повестку дня, и именно поэтому мы объявляем, что тронная речь королевы состоится 14 октября", - сказал Борис Джонсон в эфире телеканала Sky News.

Борис Джонсон при этом отверг утверждение, что отсрочка заседаний парламента призвана помешать депутатам Палаты общин заблокировать выход страны из Евросоюза без соглашения об условиях Brexit.-0-

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