Бориса Джонсона госпитализировали из-за сохраняющихся симптомов коронавируса

6 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Британского премьер-министра Бориса Джонсона госпитализировали для проведения анализов в связи с заражением коронавирусом. Об этом сообщает The Guardian.

"По совету врача сегодня вечером премьер-министр был помещен в больницу для проведения анализов. Это предупредительный шаг, поскольку у премьер-министра сохраняются симптомы коронавируса спустя 10 дней после положительного результата теста", - говорится в заявлении канцелярии главы правительства.

Джонсон, тем не менее, по информации телеканала Sky News, продолжает руководить страной. В случае если он будет неспособен продолжать работу, его обязанности временно перейдут к главе МИД Доминику Раабу.-0-

Премьер-министр Великобритании заразился коронавирусом Премьер-министр Великобритании испытывает легкие симптомы заболевания. Он будет самоизолирован на Даунинг-стрит, но при этом продолжит исполнять свои обязанности.