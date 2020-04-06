Бориса Джонсона госпитализировали в отделение интенсивной терапии

6 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Состояние заразившегося коронавирусом премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона ухудшилось, из-за чего он был переведен в отделение интенсивной терапии. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на канцелярию главы Британского правительства.

Как сообщил пресс-секретарь Джонсона, премьер-министр был перемещен в отделение интенсивной терапии по рекомендации его врачей и получает "превосходную помощь".

Отмечается, что Джонсона на время заменит министр иностранных дел Доминик Рааб.-0-