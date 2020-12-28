Бориса Грачевского госпитализировали с коронавирусом

28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Художественный руководитель детского юмористического журнала "Ералаш" Борис Грачевский госпитализирован с коронавирусом, ранее он проходил лечение дома. Об этом сообщает ТАСС.

"Я в больнице под масками, кислородом, капельницами, лечусь как следует", - рассказал он корреспонденту ТАСС. Ранее Грачевский сообщал, что проходит терапию в домашних условиях.

В этом году заслуженному деятелю искусств РФ Борису Грачевскому исполнился 71 год. Он также известен как режиссер фильмов "Крыша", "Между нот, или Тантрическая симфония".-0-