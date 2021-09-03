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03 сентября 2021, 16:39

Боррель: ЕС будет взаимодействовать с движением "Талибан", не признавая его политически

3 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главы МИД ЕС объявили, что Евросоюз будет взаимодействовать со сформированным радикальным движением "Талибан" правительством Афганистана, не признавая его политически, ради обеспечения поддержки местного населения. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, сообщает ТАСС.

"Министры подчеркнули, что ЕС остается приверженным поддержке афганского населения. Чтобы поддерживать население Афганистана мы должны взаимодействовать с новым правительством Афганистана, что не означает его политического признания. Это лишь оперативный диалог", - заявил Жозеп Боррель.

По его словам, глубина такого диалога будет напрямую зависеть от действий новых афганских властей. "Мы обсудили критерии для определения интенсивности диалога с властями Афганистана после прихода к власти движения "Талибан". Глубина этого диалога будет зависеть от поведения режима", - сказал он.

Боррель привел пять таких критериев: борьба новых властей с терроризмом, соблюдение прав человека, особенно женщин, создание переходного правительства, обеспечение гуманитарного доступа, гарантии возможности отъезда всем желающим.

Чтобы вести диалог с Кабулом и отлеживать выполнение этих критериев, министры договорились, что Евросоюз может вернуть свою дипломатическую миссию в Кабул, если для этого будут созданы условия в сфере безопасности. "Мы будем координировать наши контакты с движением "Талибан" в том числе через общее присутствие ЕС в Кабуле, созданное внешнеполитической службой ЕС, если для этого будут созданы условия безопасности", - сказал Боррель.

На состоявшемся 31 августа в Брюсселе экстренном заседании Совета ЕС на уровне министров внутренних дел было принято решение не допустить повторения миграционного кризиса 2015-2016 годов, когда в ЕС прибыло более миллиона нелегальных мигрантов. Министры заявили, что Евросоюз намерен не допустить возникновения массовой миграции из Афганистана в Европу. С этой целью Брюссель намерен оказать большую поддержку странам региона, которые будут принимать беженцев. Помимо этого, ЕС будет укреплять охрану своих внешних границ, а все случаи предоставления убежища выходцам из Афганистана будут рассматриваться точечно, в индивидуальном порядке.

15 августа президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, а талибы без боя вошли в Кабул. Силы, которые не были согласны с властью радикалов, организовали в провинции Панджшер сопротивление, его возглавил Ахмад Масуд. Поддержать его призвал бывший вице-президент Амрулла Салех, объявивший себя исполняющим обязанности главы государства. США, НАТО и их союзники с 15 по 31 августа эвакуировали из Афганистана свой персонал и часть афганцев, сотрудничавших с западными странами в течение последних 20 лет. 31 августа внешнеполитическая служба ЕС объявила о полной эвакуации из Афганистана всех 520 дипломатов и сотрудников миссии ЕС в Кабуле, включая местный персонал.-0-

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