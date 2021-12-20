Боррель: ЕС должен участвовать в дискуссиях о гарантиях безопасности, предложенных Россией

20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Евросоюз должен быть участником предложенных Россией переговоров по выработке правовых гарантий безопасности в Евроатлантическом регионе. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, сообщает ТАСС.

"Министерство иностранных дел России в эту пятницу опубликовало проект предложения о гарантиях безопасности между Россией и США, а также для европейских членов НАТО. Очевидно, что ЕС должен быть неотъемлемой частью таких дискуссий", - отметил Жозеп Боррель.

Он подчеркнул, что ЕС должен быть за столом любой дискуссии об архитектуре европейской безопасности. "Хельсинкский заключительный акт и Парижская хартия предложили нам ключевые принципы, на которых строилась европейская безопасность в течение последних 50 лет. ОБСЕ, в частности, предлагает механизмы и правила, которые остаются краеугольным камнем любого взаимодействия с Россией", - добавил он.

17 декабря были распространены проекты договора между РФ и США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств - членов Организации Североатлантического договора. Проекты документов были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД РФ.-0-