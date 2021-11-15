Боррель: нельзя решить проблему мигрантов при помощи стены

15 ноября, Минск, /Корр. БЕЛТА/. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель считает, что кризис с мигрантами на польско-белорусской границе нельзя разрешить с помощью стены, сообщают РИА Новости.

Власти Польши, Литвы и Латвии в связи с миграционным кризисом требуют от ЕС финансирования строительства стены на границе с Беларусью. "Сейчас в Европе больше стен, чем в эпоху Берлинской стены. Но проблемы мигрантов не будут решены с их помощью", - сказал Жозеп Боррель в интервью телеканалу France24.

Он также отметил, что необходимо "заниматься корнями миграционной проблемы, а не делать Европу крепостью". "Мы не решим наших проблем с внешним миром, возводя новую огромную Китайскую стену вокруг Европы", - цитирует главу европейской дипломатии ТАСС.-0-