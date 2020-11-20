Боррель подтвердил разработку военной концепции ЕС

ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Пятница, 20 ноября 2020
Минск Облачно с прояснениями +4°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
15:19 Пиневич: в Беларуси рассматривается возможность вакцинирования от COVID-19 до 2 млн человек Общество
15:14 Гурин: главная ценность любого государства - его суверенитет Регионы
15:13 Сенаторы одобрили поправки в законы о здравоохранении и оказании психологической помощи Общество
14:58 В Белорусско-Российском университете реализован проект СГ по развитию цифровой среды Общество
14:51 Российская авиакомпания "Азимут" начнет летать из Ростова-на-Дону в Минск с 17 декабря Общество
14:49 ГАИ усилила контроль на автодорогах в Солигорском районе Регионы
14:48 Могилевчанин больше года делал закладки психотропов в столице Происшествия
14:47 Боррель подтвердил разработку военной концепции ЕС В мире
14:42 Протестующие в Ереване вновь перекрывают улицы с требованием отставки Пашиняна В мире
14:38 Новые компьютерные томографы установят в больницах Гродно, Лиды и Новогрудка Регионы
14:22 Автопарк "Белоруснефти" пополнили уникальные 32-тонные краны МАЗа Экономика
14:14 ФОТОФАКТ: Премьера фантастической истории "Старый-престарый сеньор с огромными крыльями" по Маркесу Культура
14:09 В Москве прощаются с Романом Виктюком В мире
13:51 ГАИ рекомендует водителям избегать лишних перестроений и опасных маневров Общество
13:43 Лукашенко о последних сливах в Telegram-каналах: потерпите немножко, на следующей неделе все расскажем Президент
13:41 Масштабное тематическое граффити появится на стене управления МЧС в Гродно Регионы
13:38 В Дрогичинском районе подросток сорвал флаг со здания Дома культуры Происшествия
13:30 Тело рыбака обнаружили в реке в Петриковском районе Происшествия
13:27 Лукашенко: что касается фашизма, ко мне это никак не приклеишь Президент
13:23 В Нагорном Карабахе задачи гуманитарного характера выходят на первый план - Минобороны РФ В мире
13:18 Доллар на торгах 20 ноября подешевел, евро и российский рубль подорожали Экономика
13:17 В Гомеле вбили в асфальт сверло - повреждены колеса восьми автомобилей Происшествия
13:16 Депутаты подключились к совершенствованию механизма уплаты дорожного сбора Общество
13:13 Житель Пинского района украл у односельчанки и продал 11 мешков зерна Происшествия
13:06 Число зараженных коронавирусом в Польше превысило 800 тыс. В мире
13:03 Женщина попала под поезд в Рогачеве Происшествия
13:03 "Брестгазоаппарат" запустил новый литейно-механический цех Регионы
13:00 Минздрав установил предельные тарифы на услуги лабораторной диагностики COVID-19 Общество
12:45 В Беларуси выздоровели и выписаны 100 749 пациентов с COVID-19 Общество
12:42 Выставка графики белорусской художницы Анны Тихоновой-Йордановой открылась в Таллине Культура
Все новости
Все новости
В мире
20 ноября 2020, 14:47

Боррель подтвердил разработку военной концепции ЕС

Фото из архива
Фото из архива

20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель впервые официально подтвердил разработку нового документа о военной автономии Евросоюза - "Стратегического компаса ЕС", сообщает ТАСС.

"Сегодня министры обороны ЕС обсуждают, как Евросоюз может стать более сильным источником стратегической стабильности. "Стратегический компас" - это ключевой элемент для выполнения этой задачи", - написал Боррель в Twitter, комментируя дискуссию на видеоконференции министров обороны стран Евросоюза.

Ранее европейский источник в Брюсселе сообщил журналистам на условиях анонимности, что Евросоюз разрабатывает собственную стратегическую концепцию, которая получит название "Стратегический компас ЕС".

Как сообщило агентство Reuters со ссылкой на неназванных дипломатов, "Стратегический компас" Евросоюза более всего будет походить по форме на стратегическую концепцию НАТО. Доклад об этом документе Боррель представил министрам иностранных дел ЕС 19 ноября. Цель нового документа - определение общего видения внешних угроз безопасности Евросоюза, методов их парирования и планирование совместных проектов по разработке инновационных видов вооружений, включая танки нового поколения.

Создание такого "Стратегического компаса" ЕС должно расширить возможности Евросоюза самостоятельно проводить военные операции без опоры на США и НАТО, где Соединенные Штаты играют доминирующую роль, если отношения между Брюсселем и Вашингтоном продолжат ухудшаться. В случае нового потепления отношений между Новым и Старым светом ЕС будет рассматривать эти усилия как способ стать более эффективным военным союзником для США.

Реализация совместных военных проектов странами ЕС в свою очередь должна сделать европейскую военную технику более конкурентоспособной по сравнению с продукцией ВПК США, потеснив американских производителей в пакете военных заказов стран НАТО.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
безопасность ЕС
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики В мире
Фото armeniatoday.news Протестующие в Ереване вновь перекрывают улицы с требованием отставки Пашиняна
Роман Виктюк. Фото из архива ТАСС В Москве прощаются с Романом Виктюком
Михаил Мизинцев. Фото Минобороны РФ В Нагорном Карабахе задачи гуманитарного характера выходят на первый план - Минобороны РФ
Фото из архива Число зараженных коронавирусом в Польше превысило 800 тыс.
Фото Reuters В Калифорнии из-за COVID-19 вводят комендантский час
Фото Reuters В Сенегале вспышка неизвестной болезни, рыбакам запретили выходить в море
Главное
Во время посещения предприятия Лукашенко о предприятиях: некоторые предлагают перемены - "это не надо, продадим", но мы пошли другим путем
Президент поручил правительству комплексно рассмотреть вопросы поддержки многодетных семей
Сенаторы одобрили поправки в законы о здравоохранении и оказании психологической помощи
Первый разыгранный Белагропромбанком автомобиль уже нашел своего счастливого обладателя!
Топ-новости
Лукашенко о последних сливах в Telegram-каналах: потерпите немножко, на следующей неделе все расскажем
Лукашенко - работникам "Гомсельмаша": особо меня радует, что вы вышли на траекторию роста
Депутаты подключились к совершенствованию механизма уплаты дорожного сбора
Эксперты WANO провели техмиссию на БелАЭС
Мечта реальна уже сегодня! До конца ноября в комплексе Minsk World – уникальные возможности кредитования и лучшие условия для покупки
Новые компьютерные томографы установят в больницах Гродно, Лиды и Новогрудка
Минздрав установил предельные тарифы на услуги лабораторной диагностики COVID-19
В Белорусско-Российском университете реализован проект СГ по развитию цифровой среды
С помощью межгосударственного диалога должны разрешаться все сложные вопросы - Русакович
До -6°С будет в Беларуси ночью 21 ноября
ГАИ рекомендует водителям избегать лишних перестроений и опасных маневров
Белорусская продукция завоевала награды на выставке Peterfood
Масштабное тематическое граффити появится на стене управления МЧС в Гродно
IT-медики, "Университет 4.0" и комфортные условия для учебы и работы - ВГУ отмечает 110-летие
Детский сад с интерактивной стеной и STEM-центром открыли в Несвиже
Релама
С нами интереснее
погода погода
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
курсы курсы
Темы Все темы
Обращения граждан - обратная связь Социальное государство в работе Военный конфликт в Нагорном Карабахе Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Репортаж БЕЛТА Белорусская АЭС новейшего поколения 3+
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.