Боррель предупредил об угрозе превращения Евросоюза из субъекта в объект глобальной политики

11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Евросоюз рискует потерять способность быть полноправным игроком на мировой арене, превратившись в объект политики мировых держав. Об этом верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель написал в своем блоге, сообщает ТАСС.

"Сегодня европейцы рискуют во все большей степени стать объектом, а не игроком в международных делах, реагируя на решения других лиц вместо того, чтобы самим формировать события", - предупредил Жозеп Боррель.

По его оценке, в мире наметились две тенденции, которые все сильнее влияют на европейские дела. Во-первых, это усилия США и их союзников, направленные на сдерживание Китая. В качестве примера Жозеп Боррель привел формирование Вашингтоном, Лондоном и Канберрой оборонного пакта AUKUS, из-за которого Франция потеряла оборонный контракт с Австралией на более 50 млрд евро. Эти поставки теперь обеспечат США.

Во-вторых, "это многополярная динамика, при которой такие игроки, как Россия, стремятся расширить пространство для маневра и сферу влияния", продолжил Жозеп Боррель. По его мнению, такие действия довольно часто ущемляют "ценности и интересы Евросоюза", как это произошло в Сирии, Ливии и Мали.

Чтобы не дать ЕС превратиться в объект глобальной политики, Жозеп Боррель призывает лидеров сообщества поддержать создание собственных вооруженных сил Евросоюза и определить конкретные условия их применения. Как уточнил глава внешнеполитической службы ЕС, эти силы должны не конкурировать с НАТО, а дополнять ее, при этом ЕС следует плотно координировать усилия с США, которые останутся для европейцев главным стратегическим партнером.

Как подтвердил Жозеп Боррель, новый стратегический подход ЕС к глобальной политике и основные пути его реализации будут сформулированы в концепции "Стратегический компас ЕС". Внешнеполитическая служба Евросоюза представит ее в ноябре, а утверждение ожидается в марте 2022 года.-0-