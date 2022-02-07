Боррель: цены на газ в странах ЕС выросли за год в 6-10 раз

7 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Цены на газ в разных странах ЕС выросли в 6-10 раз по сравнению с прошлым годом. Об этом написал в своем блоге глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель в преддверии заседания Совета ЕС - США по энергетике, сообщает ТАСС.

Жозеп Боррель признал, что сообщество уже тяжело пострадало от мирового кризиса цен на газ. "Цены на энергию взлетели в связи с глобальными проблемами спроса и предложения. Цены на газ в ЕС сегодня в 6-10 раз выше, чем были год назад, что оказывает большое давление на цены на электричество", - отметил Жозеп Боррель.

По его словам, такой рост цен серьезно подогрел инфляцию в зоне евро в 2021 году, причем эта тенденция сохранится и в текущем году, что может серьезно повлиять на восстановление после пандемии коронавируса.

Глава внешнеполитической службы ЕС также отметил, что Россия сделала гораздо больше для повышения устойчивости к западным санкциям, чем Евросоюз для повышения своей способности перенести перебои с поставками газа.

В течение последних месяцев Брюссель и Вашингтон регулярно заявляют о готовности ввести в отношении Москвы "крайне тяжелые экономические санкции" в случае гипотетической агрессии против Киева. О подробностях они умалчивают, а многие страны ЕС опасаются, что эти рестрикции могут вызвать прекращение поставок Россией газа в Европу.

"В последние годы Россия повысила свою устойчивость перед лицом экономических санкций, нарастив золотовалютные резервы, она сделала больше, чем сделали мы для того, чтобы справиться с потенциальными перебоями в поставках газа", - изложил Жозеп Боррель свое мнение, призвав "срочно продумать возможность создания стратегических запасов газа в ЕС и совместных закупок газа странами ЕС, что рекомендует Еврокомиссия".-0-