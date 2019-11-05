Бортпроводники Lufthansa проведут забастовку 7 и 8 ноября

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бортпроводники авиакомпании Lufthansa проведут забастовку 7 и 8 ноября. Бастующие будут требовать улучшения условий труда, сообщает Deutche Welle .

Профсоюз UFO, который представляет интересы бортпроводников Lufthansa, сообщил, что 7 ноября планируется проведение протестной демонстрации и митинга у штаб-квартиры авиакомпании, которая находится недалеко от аэропорта Франкфурта-на-Майне. Трудовые споры могут также затронуть и другие авиакомпании, которые входят в концерн Lufthansa.

Предупредительная забастовка бортпроводников состоялась 20 октября и привела к отмене более 100 рейсов авиакомпании.-0-