Браслеты Марии Антуанетты продали на аукционе в Женеве за $8,2 млн

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два браслета с бриллиантами, принадлежавшие королеве Франции Марии Антуанетте (1755-1793), проданы во вторник на аукционе в Женеве за 7,459 млн швейцарских франков (около $8,2 млн), что значительно превысило прогнозы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на аукционный дом Christie's.

В преддверии торгов, согласно каталогу Christie's, драгоценные украшения оценивались от 2 млн до 4 млн франков.

Каждый из браслетов супруги короля Людовика XVI украшен тремя рядами бриллиантов. Они могут быть соединены в одно колье. Драгоценные камни примечательны крупным размером - от одного до четырех карат. Общий вес, по данным аукционного дома, составляет от 140 до 150 карат. Браслеты были заказаны Марией Антуанеттой у ювелира Шарля Огюста Боэмера в 1776 году в Париже за 250 тыс. ливров (денежная единица Франции до 1795 года), что по тем временам являлось крупной суммой.

Бриллиантовый кулон Марии Антуанетты в 2018 году ушел с молотка за €31,8 млн при оценочной стоимости в €1,8 млн.