Брат Диего Марадоны умер в 52-летнем возрасте от остановки сердца

28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бывший футболист и тренер Уго Эрнан Марадона, брат чемпиона мира Диего Марадоны, умер в возрасте 52 лет от остановки сердца, сообщила газета La Gazzetta dello Sport.

Как сообщает издание, он скончался сегодня в своем доме в Монте-ди-Прочида в провинции Неаполь.

Уго Эрнан Марадона родился в Ланусе (Буэнос-Айрес) в 1969 году. Он пошел по стопам брата - начал заниматься футболом и в 18 лет подписал первый контракт с клубом "Наполи". Уго Марадона играл за различные клубы в Европе, Южной Америке, Канаде и Японии, выступал за юношескую футбольную сборную Аргентины. Ушел на пенсию в 40 лет, работал тренером в Пуэрто-Рико, затем переехал в Неаполь, чтобы работать директором футбольной школы Мариано Келлера.-0-