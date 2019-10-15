Бразилия объявила ЧП из-за загрязнения пляжей нефтью

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В бразильском штате Баия объявлено чрезвычайное положение из-за загрязнения пляжей нефтью, сообщает издание G1 .

Исполняющий обязанности губернатора Баии 14 октября подписал указ о введении чрезвычайного положения в штате, чтобы активизировать усилия по борьбе с последствиями разлива нефти.

Ранее исследователи из Федерального университета Баии (UFBA) сообщали, что нефть, обнаруженная на ряде пляжей северо-востока страны, добывалась в Венесуэле. Однако государственная нефтяная компания Венесуэлы PDVSA отвергла обвинения о своей причастности к разливу нефти у берегов Бразилии.

Первые сообщения о нефтяных пятнах на побережье Бразилии появились в сентябре. На сегодняшний день на северо-востоке страны от нефти пострадали уже более 150 пляжей.-0-

Нефтяные пятна обнаружены на пляжах северо-востока Бразилии От загрязнения пострадали 46 городов в восьми штатах региона, погибли семь морских черепах.