Бразилия открыла воздушные границы для иностранцев

30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бразилия открыла воздушные границы для иностранных граждан, сообщает Reuters.

В постановлении правительства говорится, что на сегодняшний день туристы из всех стран могут путешествовать в Бразилию только при наличии медицинской страховки на все время поездки.

Как сообщает ТАСС, запрет на въезд через сухопутные и водные границы будет действовать еще 30 дней.

Международные авиаперелеты для иностранных туристов были запрещены в Бразилии с марта текущего года. Первый случай заражения коронавирусом в стране зафиксирован 26 февраля. По последним данным, в Бразилии зафиксировано 2,56 млн случаев COVID-19, с момента вспышки скончались свыше 90 тыс. человек. Бразилия остается второй страной в мире по числу зараженных COVID-19, уступая лишь США.-0-