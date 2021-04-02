Бразилия стала эпицентром коронавируса - ВОЗ

2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во Всемирной организации здравоохранения заявили о критической ситуации с COVID-19 в Бразилии. Эта страна стала эпицентром коронавируса. Об этом заявила эпидемиолог Всемирной организации здравоохранения Мария ван Керкхове, передает агентство Reuters.

"Сейчас в Бразилии очень серьезная ситуация и ряд штатов находится в критическом состоянии", - сказала эпидемиолог, добавив, что многие отделения интенсивной терапии в больницах заполнены более чем на 90%.

Представительница ВОЗ заявила, что Бразилия стала эпицентром пандемии.

По состоянию на 1 апреля, по данным Университета Джонса Хопкинса, самая сложная ситуация с коронавирусом и смертностью в США (30 539 759 зараженных), Бразилии (12 839 844), Индии (12 303 131).

С начала эпидемии в Бразилии умерли 325 284 человека (в США - 553 136, Индии - 163 396).-0-