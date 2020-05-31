Бразилия стала мировым рекордсменом по заражению коронавирусом

30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Бразилии за сутки зарегистрировали рекордные 33 274 случая заражения коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные бразильского Минздрава, опубликованные вечером 30 мая.

Этот антирекорд держится уже третий день подряд. Общее число инфицированных в стране достигло 498 440.

Число смертей за сутки возросло на 956 и с начала пандемии составило 28 834. Более 200 тысяч пациентов выздоровели. По статистике Минздрава, на 100 тысяч населения страны приходится 237,2 заразившихся и 13,7 умерших. Доля смертности среди инфицированных - 5,8%.

Бразилия занимает второе место в списке стран с наибольшим количеством инфицированных, уступая только США.-0-