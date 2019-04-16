Бразилия выходит из Союза южноамериканских наций

16 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бразилия объявила о выходе из Союза южноамериканских наций (УНАСУР). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию, размещенную на сайте МИД крупнейшего государства Латинской Америки.

"Правительство Бразилии денонсировало 15 апреля учредительный договор Союза южноамериканских наций, завершив предусмотренную процедуру выхода из этой организации. Уведомление о данном решении официально передано правительству Эквадора, являющемуся депозитарием договора", - отмечается в сообщении дипломатического ведомства. Как уточняется, решение вступит в силу через шесть месяцев после его обнародования - в середине октября.

Ранее на фоне кризиса в объединении о решении окончательно выйти из него объявили Колумбия, Эквадор, Парагвай, Перу и Аргентина. Чили приостановило свое участие в организации. В составе УНАСУР, созданного как политическое и экономическое объединение государств Южной Америки в 2008 году, остаются Боливия, Венесуэла, Уругвай, Суринам и Гайана.

В марте президенты Аргентины, Бразилии, Колумбии, Парагвая, Перу, Чили и Эквадора подписали соглашение о создании нового регионального блока - Форума для развития Южной Америки. -0-