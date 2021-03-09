Бразильская вакцина от коронавируса может появиться до конца года

9 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вакцина от коронавируса собственной разработки может появиться в Бразилии до конца 2021 года. Об этом заявил министр науки, технологии, инноваций и коммуникаций Маркус Понтес в интервью телеканалу CNN Brasil, сообщает ТАСС.

По словам Маркуса Понтеса, в настоящее время разработчики испытывают препарат на животных, после чего регулятору будет подан запрос на проведение испытаний на людях. "Ожидается, что в конце года уже будет возможность получить вакцину, полностью созданную в Бразилии", - добавил он.

В стране проводят испытания вакцины, созданной профильным центром Федерального университета в штате Минас-Жерайс. По данным специалистов, препарат разрабатывается на основе технологии, похожей на ту, которая применялась британско-шведской фармацевтической компанией AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом. На протяжении 6-8 месяцев ученые планируют изучать эффективность вакцины в плане формирования ответа иммунной системы и выработки антител, а также активации защитной функции клеток. "Затем потребуется еще шесть месяцев на проведение третьей стадии клинических испытаний", - уточняется в сообщении.

Планируется, что на первых двух этапах доклинических исследований привлекут 300 волонтеров. Затем стартуют клинические испытания с участием 20 тыс. добровольцев.-0-