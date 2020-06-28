Бразильский футболист упал с 200-метрового склона и выжил

28 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболист бразильского клуба «Флуминенсе» Энрике остался жив и практически не пострадал в автомобильной аварии, хотя упал с 200-метровой высоты. Об этом сообщило бразильское издание Globo Esporte.

По информации издания, джип Land Rover, за рулем которого находился Энрике, ночью упал с холма высотой 200 м. При падении автомобиль несколько раз перевернулся.

Энрике получил незначительные травмы и встретил спасателей в сознании, хотя футболиста пришлось доставать из разбитой машины.

Сейчас он находится в больнице и вскоре будет выписан, сообщает издание. Энрике не смог назвать причины аварии - он находился в шоковом состоянии.

Энрике известен по выступлениям за другой бразильский клуб «Крузейро», в составе которого он провел более 250 матчей и дважды становился чемпионом Бразилии.-0-