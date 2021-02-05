Бразильский штамм коронавируса выявили в Перу

5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первые случаи заражения штаммом коронавируса, обнаруженным недавно в Бразилии, выявлены в Перу, сообщает ТАСС со ссылкой на министра здравоохранения республики Пилар Массетти Солер.

"Бразильский штамм коронавируса был обнаружен в регионах Лима, Лорето и Уануко", - заявила министр.

Впервые о выявлении новой мутации коронавируса в Бразилии стало известно в конце декабря прошлого года. Предполагается, что она могла возникнуть в штате Рио-де-Жанейро. По информации британских экспертов, существует два разных типа бразильской разновидности вируса. В конце декабря власти Бразилии начали проверять информацию о том, стал ли новый штамм доминирующим в регионе Рио-де-Жанейро.-0-