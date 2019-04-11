"Брексит" с человеческим лицом: английский юмор по обе стороны баррикад

11 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Англичане славятся умением мрачно шутить в мрачных ситуациях. Обильный урожай народного юмора, предсказуемо, собрал и "брексит". При этом те, кто из Евросоюза уходить не хотят, шутят на порядок чаще, чем те, кто хочет выйти, пишет BBC .

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"Отдел фэнтези о жизни после апокалипсиса перенесен в секцию текущих событий". Фото с Facebook-аккаунта The Voracious Reader

Объективно - все не так уж страшно, и даже если Великобритания выйдет из ЕС без договора, трудно представить, что по опустевшим улицам Лондона или Бирмингема начнут бродить полчища крыс, которые будут бороться за место под радиоактивным солнцем с полчищами зомби.

"Какая картинка больше всего напоминает вам "брексит? Выбор из "Крика" Мунка, черной дыры и какого-то монстра". Фото с Facebook-аккаунта The Spectator

Поскольку пока никто не знает, что именно произойдет в том случае, если Британия покинет ЕС в одностороннем порядке, то предположить можно все, что угодно. Например, что всех граждан Соединенного Королевства будет ждать серьезный паспортный контроль на границе.

"Фильмы о Джеймсе Бонде теперь будут длиннее, потому что придется снимать сцены о том, как его паспорт тщательно изучается на границах между экзотическими европейскими местами". Фото с Facebook-аккаунта Margarita Kristof

Подпись: "Битва за то, кто заменит Терезу Мэй". Фото spectator.imgix.net

"Многие брекситеры говорят: перестаньте жаловаться, это демократия! Ну, вообще-то, и демократия работает далеко не всегда. Если пять человек демократически проголосуют за то, чтобы отобрать твой смартфон, то это уже грабеж".

Немало шуток обыгрывает неприязнь к иммигрантам, которую считают одной из причин, почему люди голосовали за "брексит".

"Один парень сказал: "Я голосовал за выход, чтобы избавиться от мусульман". Ну, мужик, тебя ждет большой сюрприз, когда ты узнаешь, что мусульмане приезжают не из Люксембурга".

"Только британцы могут колонизировать половину мира, а потом уйти из ЕС, потому что им "не нравятся иммигранты".

Фото из Twitter-аккаунта The Guardian

Сторонники "брексита" высмеивают причины, по которым народ голосовал за ЕС:

"Моя теща живет в Испании. Я голосовал за выход из ЕС, чтобы она не вернулась обратно".

"Я злился на весь этот "брексит" и на то, что отменят свободу передвижения, а потом сообразил, что вообще в отпуске не был с 2012 года, и денег у меня никаких, так что хуже все равно не будет".

Шутки в сторону. Главная проблема, пишет ВВС, остается даже не в том, что парламент не может прийти к единому мнению, не в том, что Европа не захочет или не сможет продлевать отсрочку выхода Британии из ЕС, и даже не в том, что в случае выхода "без правил" Соединенное Королевство окажется в экономической и политической изоляции. Главная проблема заключается в том, что страна как была, так и остается разделенной практически пополам.-0-