Бригитте Бирляйн стала первой женщиной-канцлером Австрии

30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Австрии Александр Ван дер Беллен назначил председателя конституционного суда Австрии 69-летнюю Бригитту Бирляйн на должность временного канцлера. Об этом сообщает австрийская газета Wiener Zeitung .

Бригитте Бирляйн стала первой женщиной на посту канцлера Австрии. Ее первоочередной задачей сейчас является формирование переходного правительства до проведения досрочных выборов в Национальный совет (нижняя палата парламента) в сентябре.

27 мая нижняя палата парламента Австрии - Национальный совет - вынесла вотум недоверия правительству федерального канцлера Себастьяна Курца. В результате 32-летнему политику пришлось уйти в отставку вместе с Кабинетом министров. Вопрос о вотуме недоверия был поднят на фоне скандала, разразившегося после публикации немецкими СМИ видеозаписи с участием вице-канцлера Австрии и лидера Австрийской партии свободы (АПС) Хайнца-Кристиана Штрахе, на которой идет речь о возможных тайных финансовых сделках в обход австрийской счетной палаты перед парламентскими выборами в 2017 году. Политик был вынужден уйти в отставку, после чего канцлер Себастьян Курц объявил о разрыве коалиции Австрийской народной партии, которую он возглавляет, с АПС.

Бригитте Бирляйн родом из Вены. С 1990 по 2003 год она была генеральным адвокатом в Генеральной прокуратуре Верховного суда Австрии, с 2003 года - вице-президентом Конституционного суда, а в 2018-м стала его председателем.-0-