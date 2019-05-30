Бригитте Бирляйн стала первой женщиной-канцлером Австрии

30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Австрии Александр Ван дер Беллен назначил председателя конституционного суда Австрии 69-летнюю Бригитту Бирляйн на должность временного канцлера. Об этом сообщает австрийская газета
Бригитте Бирляйн стала первой женщиной на посту канцлера Австрии. Ее первоочередной задачей сейчас является формирование переходного правительства до проведения досрочных выборов в Национальный совет (нижняя палата парламента) в сентябре.
27 мая нижняя палата парламента Австрии - Национальный совет - вынесла вотум недоверия правительству федерального канцлера Себастьяна Курца. В результате 32-летнему политику пришлось уйти в отставку вместе с Кабинетом министров. Вопрос о вотуме недоверия был поднят на фоне скандала, разразившегося после публикации немецкими СМИ видеозаписи с участием вице-канцлера Австрии и лидера Австрийской партии свободы (АПС) Хайнца-Кристиана Штрахе, на которой идет речь о возможных тайных финансовых сделках в обход австрийской счетной палаты перед парламентскими выборами в 2017 году. Политик был вынужден уйти в отставку, после чего канцлер Себастьян Курц объявил о разрыве коалиции Австрийской народной партии, которую он возглавляет, с АПС.
Бригитте Бирляйн родом из Вены. С 1990 по 2003 год она была генеральным адвокатом в Генеральной прокуратуре Верховного суда Австрии, с 2003 года - вице-президентом Конституционного суда, а в 2018-м стала его председателем.-0-
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