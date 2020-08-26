Британская экономика потеряет $29 млрд из-за кризиса в туриндустрии - WTTC

26 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ущерб британской экономике от кризиса национальной туриндустрии, вызванного пандемией коронавируса, может составить по итогам 2020 года $29 млрд. Такую оценку распространил Всемирный совет по туризму и путешествиям (WTTC), сообщает ТАСС.

Как отмечается в отчете, введенный из-за пандемии карантин и многомесячное закрытие международного сообщения привели к тому, что число туристов, приезжающих в Соединенное Королевство в 2020 году, упало на 78% по сравнению с 2019 годом. Это приводит к ущербу для британской экономики в размере $79 млн в день.

Ситуация не сильно улучшилась и после отмены общенационального карантина, а также открытия границ другими странами. Британские власти, опасающиеся второй волны эпидемии, ввели 8 июня обязательную 14-дневную самоизоляцию для въезжающих на территорию острова. И хотя для десятков стран были сделаны исключения, карантин до сих пор обязателен для прибывающих из многих государств. Среди них, например, США и Франция, на которые приходится до 20% иностранных туристов, посещающих Великобританию.

В WTTC опасаются, что подобный кризис поставит под угрозу 3 млн рабочих мест из почти 4 млн, которые приходятся на туристическую сферу королевства. В связи с этим председатель Всемирного совета по туризму и путешествиям Глория Гевара призвала правительство Великобритании отказаться от введения постранового карантина, а вместо этого организовать тестирование на коронавирусную инфекцию въезжающих в королевство людей.-0-