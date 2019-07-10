Британская полиция задержала пытавшегося проникнуть внутрь Букингемского дворца

10 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Полиция Лондона задержала мужчину, который ночью 10 июля перебрался через ограду Букингемского дворца и попытался проникнуть внутрь, сообщила газета
Стражи порядка не считают данный инцидент попыткой теракта.
Задержание было произведено после того, как он перебрался через ограду парадных ворот Букингемского дворца. У него при себе не было какого-либо оружия, и инцидент расследуется как не связанный с террором. Задержанный остается под стражей на территории полицейского участка.
Источник в Букингемском дворце сообщил газете
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