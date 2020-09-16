Британская туркомпания Thomas Cook возобновляет деятельность в онлайн-формате

16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Старейшая туристическая компания Великобритании Thomas Cook через год после объявления о своем банкротстве заявила о возобновлении работы в онлайн-формате. Об этом сообщает британская газета The Gurdian.

Компания возобновляет деятельность в разгар серьезнейшего кризиса в туристической отрасли. По данным Всемирной туристской организации (ЮНВТО), в первом полугодии 2020 года количество международных туристических поездок из-за пандемии сократилось на 65%.

При этом исполнительный директор Thomas Cook в Великобритании Алан Френч заявил, что компания работает на будущее. "Мы приступаем к работе сейчас, четко осознавая краткосрочные проблемы, связанные с пандемией", - сказал Френч. "Мы знаем, что британцы очень хотят путешествовать, но беспокоятся о безопасности и любых изменениях в правительственных правилах карантина. Мы продаем путевки только по тем направлениям, которые находятся в списке туристического коридора. Мы не будем взимать с клиентов плату за изменения в планах туров в случае корректировки государственных правил карантина", - отметил директор.

Планируется, что на первом этапе Thomas Cook будет продавать туры в страны, которые Великобритания включила в так называемые безопасные коридоры. В частности, речь идет о Турции, Италии и некоторых регионах Греции.

Возобновившая работу компания планирует продавать туристические пакеты примерно 50 тыс. клиентам в год.

Перезапуск британского туроператора поддержал один из его крупнейших в прошлом акционеров - китайская инвестиционная компания Fosun Group, которая в ноябре 2019 года приобрела бренд Thomas Cook и онлайн-активы за 11 млн фунтов стерлингов.

Туристическая компания Thomas Cook была основана в 1841 году и спустя 178 лет, в сентябре 2019 года, начала процедуру ликвидации. Из-за банкротства туркомпании свои рабочие места потеряли около 20 тыс. человек по всему миру. Причиной краха стали серьезные финансовые проблемы, которые особенно усилились в последние годы на фоне конкуренции с бюджетными авиалиниями и такими сервисами, как Airbnb и Expedia.-0-