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13 декабря 2021, 09:48

Британские авиакомпании назвали несоразмерными меры Лондона в связи с омикрон-штаммом

Фото CC0 / LadyDisdain
Фото CC0 / LadyDisdain
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13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ведущие британские авиакомпании считают "несоразмерными" меры правительства Соединенного Королевства в связи с появлением омикрон-штамма, которые могут нанести непоправимый ущерб отрасли. Такое мнение выразили руководители British Airways, Virgin Atlantic, Ryanair and EasyJet в открытом письме правительству Великобритании, сообщает ТАСС.

"Хотя мы полностью осознаем необходимость принятия шагов для сдерживания первоначального воздействия штамма омикрон, однако (считаем, что - Прим. ТАСС) в сфере авиапутешествий введены непропорциональные (угрозе) ограничения", - приводит выдержки из обращения газета Financial Times.

Согласно новым мерам, авиапассажиры должны пройти ПЦР-тест на COVID-19 перед вылетом и после прибытия в Великобританию, что увеличивает расходы и усложняет поездки. Ранее полностью вакцинированные пассажиры должны были проходить только один тест - через два дня после прибытия. Последние шаги правительства включают также введение дорогостоящих карантинных размещений, которые наносят удар по авиакомпаниям, рассчитывавшим, что рождественские поездки начнут хотя бы как-то компенсировать огромные убытки за время пандемии.

"Тестирование перед отъездом и по прибытии вряд ли повышает защиту от коронавируса, но создает новые препятствия на Рождество для семей и бизнеса, нанося серьезный ущерб туристической индустрии Великобритании", - говорится в послании.

Авиаперевозчики призвали отменить экстренное тестирование для полностью вакцинированных пассажиров, а также предоставить индивидуальные пакеты экономической поддержки. По их данным, продажи билетов из-за новых ограничений составляют сейчас лишь 30% ожидаемого спроса во время зимних праздников.-0-

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