Британские медики столкнулись с острой нехваткой средств индивидуальной защиты

18 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Британские врачи и медсестры столкнулись с острой нехваткой некоторых средств индивидуальной защиты (СИЗ) во время вспышки вызываемого коронавирусом заболевания, сообщает ТАСС.

В стране почти иссякли запасы водоотталкивающих одноразовых хирургических халатов, входящих в комплект СИЗ для медиков, работающих с зараженными коронавирусом пациентами.

Кризисная ситуация может сложиться уже в эти выходные, количество халатов, находящихся сейчас в резерве Национальной системы здравоохранения страны, сократилось до нескольких десятков тысяч штук. Ситуацию не улучшило поступление в больницы 55 тыс. халатов накануне, так как в день британским медикам их необходимо 150 тыс. В связи со сложившейся ситуацией Минздрав королевства подготовил новые инструкции для медперсонала, в которых халаты рекомендуется заменять короткими фартуками в сочетании с комбинезонами, что дает более низкий уровень защиты. Распространены рекомендации повторно использовать даже одноразовые средства защиты ввиду "чрезвычайных обстоятельств".

В британском правительстве нехватку СИЗ объясняют глобальным дефицитом, добавляя, что работают над решением проблемы. Ожидается, что новые рекомендации, обнародованные в пятницу вечером, подвергнут резкой критике профессиональные организации. Британский профсоюз медсестер уже рекомендовал своим членам в самом крайнем случае отказывать пациентам в оказании помощи, если безопасность самого медика не может быть обеспечена из-за нехватки СИЗ.

По данным британских СМИ, на сегодня в стране умерли уже около 50-60 медиков, заразившихся коронавирусом. При этом коронавирусная инфекция обнаружена у более чем 30% сдавших анализы сотрудников британской сферы здравоохранения. У пациентов, как правило, вирус выявляется в 23% случаев.-0-