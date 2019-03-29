Британские парламентарии проведут третье голосование по сделке о Brexit

29 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Третье голосование по соглашению об условиях выхода Великобритании из ЕС пройдет 29 марта в Палате общин британского парламента, сообщает ТАСС.

В предыдущие два раза - 15 января и 12 марта - нижняя палата британского парламента дала отрицательный вердикт сделке.

29 марта на суд британских законодателей правительство предложило для рассмотрения само 585-страничное соглашение с Брюсселем без ранее прилагавшейся к нему 26-страничной политической декларации. На такой шаг команда Мэй пошла, чтобы получить возможность вновь запустить парламентскую процедуру и обойти запрет спикера Палаты общин Джона Беркоу. Он на прошлой неделе отказался допускать до голосования текст соглашения, сославшись на то, что он ничем не отличается от предыдущих.

Правительство, внося свою инициативу в парламент, заявило, что от решения депутатов 29 марта будет зависеть, покинет ли Великобритания ЕС 12 апреля без сделки или выйдет из Евросоюза упорядоченным образом 22 мая, то есть уже с соглашением.

Эти две даты лидеры государств и правительств стран ЕС предоставили Великобритании в качестве альтернатив для Brexit.

По информации британских СМИ, десятки евроскептиков в Консервативной партии продолжают выступать против этой сделки. Они не намерены поддерживать ее, несмотря на то, что Тереза Мэй 27 марта пообещала уйти в отставку после Brexit, если партия окажет ей помощь и одобрит согласованные с ЕС условия Brexit. После этого часть ярых евроскептиков заявили о поддержке Мэй, однако, по оценкам британских политологов, ее для победы на голосовании, пока недостаточно.

В то же время каких-то иных альтернатив никто предложить не может.

585-страничный документ, вновь предложенный на суд депутатов, содержит все те же пункты. В частности, в нем прописан механизма "бэкстопа " - режима поддержки пребывания Северной Ирландии в составе таможенного союза ЕС и единого европейского рынка после наступления переходного периода Brexit. При этом отмечается, что применение "бэкстопа" на острове Ирландия будет носить временный характер, а Великобритания и ЕС немедленно начнут работу по его замене альтернативными соглашениями до декабря 2020 года.

Согласно положениям сделки, входящая в состав Соединенного Королевства Северная Ирландия останется в европейском едином рынке и таможенном союзе ЕС на весь переходный период после Brexit, сохранив при этом открытый доступ на британский рынок.

В случае же Brexit без сделки Великобритания одновременно перестанет быть членом таможенного союза ЕС и единого европейского рынка, на британские товары, продаваемые на европейском рынке, будут введены пошлины.-0-