Британские парламентарии вновь не договорились по сценариям Brexit

2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Парламент Великобритании снова отверг все альтернативные предложения по условиям выхода из Евросоюза (Brexit), сообщает ТАСС.

Вечером 1 апреля депутаты Палаты общин отвергли 4 варианта о форме Brexit: выход из ЕС, но не из Таможенного союза, заключение нового соглашения о едином экономическом пространстве, вынос любого соглашения с Брюсселем на референдум и предоставление парламенту дополнительных полномочий.

Таким образом, британский парламент не выполнил условие Евросоюза, который согласился отсрочить Brexit до 22 мая, если Палата общин на этой неделе одобрит сделку. Теперь, в соответствии все с тем же планом ЕС, Лондон до 12 апреля должен выйти из евросообщества без сделки, если не представит Брюсселю альтернативных вариантов реализации Brexit.-0-