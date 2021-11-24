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24 ноября 2021, 23:59

Британские ученые обнаружили новый штамм COVID-19

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24 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ученые из Великобритании обнаружили новый штамм коронавирусной инфекции, который потенциально может быть опаснее дельта-штамма вируса, сообщает "МИР24".

Штамм с научным названием B.1.1.529 имеет 32 мутации, значительное число которых говорит о его высокой трансмиссивности и устойчивости к вакцинам.

По словам вирусолога Тома Пикока, новый штамм может быть гораздо хуже всех известных вариаций COVID-19. В то же время генетик Франсуа Баллу отметил, что найденный образец вируса способен лучше уклоняться от антител, чем широко распространившийся дельта-штамм инфекции и предположил, что новый вариант вируса мог сформироваться у человека с ослабленным ВИЧ или СПИДом иммунитетом.

В настоящее время выявлено десять случаев заражения этим штаммом в Ботсване, ЮАР и Гонконге.

Ученые отметили, что за данным вариантом вируса необходимо следить, но пока опасаться его не стоит.-0-

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