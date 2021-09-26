Британские ученые придумали тест, выявляющий 50 разновидностей онкологии

26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ученые из Великобритании создали тест, которые может выявить онкологию задолго до появления симптомов. Об этом пишет портал МИР 24.

Тестирование активно в отношении 50 разновидностей рака. Медики уверены, что эта технология может произвести настоящую революцию в диагностике онкологии. Тест, в основе которого анализ крови, может выявить болезнь на стадии ее зарождения.

Сегодня онкологию выявляют по биопсии. Но это исследование обычно назначают, когда уже есть признаки опухоли.

Новый метод уже получил название "жидкая биопсия". Он основан на выявлении фрагментов ДНК раковых клеток в крови. Обычно такие фрагменты выявляются в тот момент, когда опухоль появляется и прорастает сосудами, но еще не видна на КТ, УЗИ и МРТ.

Новую систему диагностики тестируют 40 тыс. добровольцев. Возраст участников фокус-группы от 50 до 77 лет. Если тест покажет свою эффективность, он будет зарегистрирован.

Ранее капуста была признана овощем, помогающим в борьбе с онкологией. Этот овощ продлевает жизнь, защищая организм от опасных воспалений, которые приводят к онкологическим заболеваниям.-0-