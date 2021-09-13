Британские ученые создали "умную" инъекцию для снижения холестерина

13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальная служба здравоохранения Соединенного Королевства одобрила новую технологию для снижения уровня холестерина. В ближайшие годы ею смогут воспользоваться до 300 тыс. человек, сообщает "МИР 24" со ссылкой на сеть СМИ The Conversation.

Препарат в виде инъекции будут вводить два раза в год. Его назначат пациентам с генетическими заболеваниями, вызывающими повышение уровня холестерина, больным после сердечных приступов и инсультов и тем, кто плохо реагирует на существующие лекарства (статины).

Препарат вызывает в организме реакцию, известную как "глушение генов". Это новая технология, которая призвана устранить первопричину заболевания, а не его симптомы. Она воздействует на определенный ген и мешает ему производить белок.

До сих пор такой подход применялся для лечения редких генетических заболеваний. Новый препарат станет одним из первых, доступных для широкого применения.

Ученые рассказали, что препарат воздействует на белок PCSK9, разрушая его. Этот белок участвует в регулировании уровня холестерина в организме. У людей с избытком "плохого" холестерина наблюдаются повышенные уровни PCSK9.

Разработчики препарата создали синтетическую версию особого типа РНК - siRNA, или малые интерферирующие РНК. Они влияют на мРНК (матричные РНК) в организме пациента, разрушая инструкции по созданию белка. В результате его уровень заметно падает.

Ученые подчеркнули, что siRNA была модифицирована в лаборатории, чтобы избежать деградации в крови. Кроме того, к ней прикрепили молекулу сахара, чтобы она могла целенаправленно воздействовать на клетки печени.-0-