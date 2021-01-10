Британские власти сообщают о вакцинации от коронавируса более 200 тыс. человек в день

ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Воскресенье, 10 января 2021
Минск Сплошная облачность -8°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
18:28 В США выявили более 273 тысяч случаев COVID-19 за сутки В мире
18:20 Минздрав Франции пока не рассматривает введение самоизоляции в стране в третий раз В мире
18:15 Четыре автомобиля повреждены упавшими деревьями в Минске Происшествия
18:13 В большинстве регионов Казахстана завершилось голосование на выборах депутатов парламента В мире
18:11 Ольга Говорцова проиграла на старте квалификации Australian Open Спорт
18:10 Жапаров побеждает на выборах президента Кыргызстана после обработки данных с 82,13% участков В мире
17:46 В Беларуси уточнили порядок совершения новых нотариальных действий Общество
17:42 В Молодечненском районе при проведении снегоуборочных работ повредили газопровод Происшествия
17:02 За рулем, в кабинете, на хоккейной арене и с горячими блинами - о чем Лукашенко рассказал в одном из самых необычных интервью Президент
16:48 ФОТОФАКТ: Снежный лес в лучах солнца Регионы
16:28 В Минске в ДТП с участием двух автомобилей пострадала 3-летняя пассажирка Происшествия
16:14 Референдум о форме правления в Кыргызстане состоялся, явка превысила порог в 30% В мире
16:07 Британские власти сообщают о вакцинации от коронавируса более 200 тыс. человек в день В мире
15:49 Пашинян на встрече с Путиным и Алиевым в Москве намерен поднять вопрос о военнопленных В мире
15:09 В минувшие сутки электроснабжение нарушалось в 294 населенных пунктах - МЧС Общество
15:06 Прокуратура Литвы расследует неправомерные случаи вакцинации от коронавируса В мире
15:02 Белорусское "Заполярье": репортаж из самого холодного места страны Регионы
15:00 Сборная России победила в смешанной эстафете на этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе Спорт
14:48 Лукашенко направил соболезнование в связи с жертвами крушения самолета вблизи Джакарты Президент
14:37 Земан поддержал кандидатуру премьера Чехии Бабиша на пост президента страны В мире
14:26 В Японии выявили четыре случая заражения бразильским штаммом коронавируса В мире
14:08 Около 100 рейсов отменили сегодня в аэропорту Мадрида из-за непогоды В мире
13:36 Путин в Москве проведет переговоры с Алиевым и Пашиняном по ситуации в Карабахе В мире
13:30 Полиция разогнала участников массовой игры в снежки в центре Мадрида В мире
13:00 За сутки в Беларуси зарегистрированы 1833 пациента с COVID-19, выписаны - 2364 Общество
12:50 ФОТОФАКТ: Зима в национальном парке "Припятский" Регионы
12:36 Найдены черные ящики упавшего индонезийского самолета В мире
12:30 В Иране выявили новые случаи "британского" штамма коронавируса В мире
12:08 Энтузиасты племенного дела, или Как семья из Малинника чистокровную домашнюю птицу выращивает Регионы
11:50 МСЧ рекомендует очищать кровлю от снега во избежание несчастных случаев Общество
Все новости
Все новости
В мире
10 января 2021, 16:07

Британские власти сообщают о вакцинации от коронавируса более 200 тыс. человек в день

Фото из архива
Фото из архива
Новости темы "Коронавирус: последние новости"
Минздрав Франции пока не рассматривает введение самоизоляции в стране в третий раз
Прокуратура Литвы расследует неправомерные случаи вакцинации от коронавируса

10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Программа массовой вакцинации населения Великобритании от коронавируса в настоящий момент позволяет властям страны прививать более 200 тыс. человек в день. Об этом проинформировал сегодня в эфире телеканала Sky News глава британского Минздрава Мэтт Хэнкок, добавив, что в ближайшее время этот показатель должен приблизиться к 300 тыс. человек ежедневно, сообщает ТАСС.

"Мы идем по графику (предполагающему увеличение количества вакцинированных до 2 млн человек в неделю. - Прим. ТАСС). В настоящий момент ограничивающим фактором является доступность вакцин, однако ситуация в этой сфере улучшается. Рад объявить о том, что в настоящий момент мы прививаем более 200 тыс. человек каждый день", - сказал министр, добавив, что к настоящему моменту привита уже треть британцев старше 80 лет.

В общей сложности первую дозу одной из доступных в стране вакцин получили более 1,5 млн человек. К концу следующей недели в стране будет работать свыше 1,5 тыс. пунктов вакцинации, включая семь крупных центров на стадионах и ипподромах.

Кроме того, в целях борьбы с распространением инфекции со следующей недели в Англии все представители ключевых для общества профессий, включая учителей, врачей и продавцов, которые не могут работать дома, смогут дважды в неделю бесплатно сдавать анализы на наличие коронавируса, даже если у них нет симптомов заболевания. Планируется также увеличить масштабы применения экспресс-тестов, позволяющих получить результаты в течение получаса.

Вакцинация жителей Великобритании началась 8 декабря. К середине февраля власти намерены привить наиболее уязвимые группы населения - проживающих в домах престарелых, тех, кто осуществляет за ними уход, людей старше 70 лет, всех врачей и социальных работников, находящихся на передовой борьбы с коронавирусом, а также всех людей с чрезвычайно слабым здоровьем. В общей сложности это около 13,5 млн человек. После этого власти страны начнут рассматривать возможность ослабления карантина, о введении которого на территории Англии 4 января объявил премьер-министр королевства Борис Джонсон.

В настоящий момент жители страны получают вакцины американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech, а также британско-шведской компании AstraZeneca и Оксфордского университета. 8 января независимое Агентство по контролю за лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения Великобритании одобрило также широкое применение вакцины от коронавируса американской компании Moderna, однако первые поставки препарата ожидаются только весной. В ближайшее время британские регуляторы могут также одобрить вакцину компании Johnson & Johnson.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Великобритания вирус
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики В мире
Фото из архива В США выявили более 273 тысяч случаев COVID-19 за сутки
Фото из архива Минздрав Франции пока не рассматривает введение самоизоляции в стране в третий раз
Фото из архива В большинстве регионов Казахстана завершилось голосование на выборах депутатов парламента
Фото КАБАР Жапаров побеждает на выборах президента Кыргызстана после обработки данных с 82,13% участков
Фото КАБАР Референдум о форме правления в Кыргызстане состоялся, явка превысила порог в 30%
Никол Пашинян. Фото из архива АРМЕНПРЕСС Пашинян на встрече с Путиным и Алиевым в Москве намерен поднять вопрос о военнопленных
Главное
Фото из архива За рулем, в кабинете, на хоккейной арене и с горячими блинами - о чем Лукашенко рассказал в одном из самых необычных интервью
Головченко о развитии АПК Витебской области: нужно работать над сырьевыми зонами
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1833 пациента с COVID-19, выписаны - 2364
РЕПОРТАЖ: Как создавали музей живой археологии в Беловежской пуще
Топ-новости
В Беларуси уточнили порядок совершения новых нотариальных действий
Арина Соболенко пробилась в четвертьфинал турнира в Абу-Даби
МСЧ рекомендует очищать кровлю от снега во избежание несчастных случаев
Белорусское "Заполярье": репортаж из самого холодного места страны
Энтузиасты племенного дела, или Как семья из Малинника чистокровную домашнюю птицу выращивает
ФОТОФАКТ: Зима в национальном парке "Припятский"
Инвентарь для расчистки парковочного места от снега можно взять в ЖЭУ - Мингорисполком
В ГАИ рассказали, как снять с учета транспортное средство в связи с его утилизацией
Главный государственный санврач Могилевской области: взрывного характера COVID-19 не допустили
Христиане римско-католического вероисповедания празднуют сегодня Крещение Господне
ФОТОФАКТ: Снегопады в Беларуси
Анисимов: самая трудная, почетная и благодарная сцена - сцена родины
ГАИ рекомендует родителям повторить с детьми алгоритм действий при переходе проезжей части
Акция "Птушкі ля кармушкі" пройдет в Беларуси 16-17 января
Спортсмены ВРЗ впервые завоевали Кубок Беларуси по мини-футболу
Релама
С нами интереснее
тв программа тв программа
погода погода
курсы курсы
гороскоп гороскоп
Темы Все темы
Всебелорусское народное собрание Обращения граждан - обратная связь Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Благотворительная акция "Наши дети" Репортаж БЕЛТА Белорусская АЭС новейшего поколения 3+
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.