Британский министр труда и по делам пенсий подала в отставку

15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Британский министр труда и по делам пенсий Эстер Маквей подала в отставку, сообщает ВВС.
Эстер Маквей покинула свой пост, заявив, что представленный премьер-министром Терезой Мэй проект соглашения о выходе Великобритании из ЕС "не соответствует решению референдума".
В официальном письме Терезе Мэй Эстер Маквей заявила, что условия соглашения свяжут руки не только действующему британскому правительству, но и всем последующим, лишив их возможности осуществлять независимую от ЕС экономическую политику. По словам Эстер Маквей, принятый документ также угрожает целостности Соединенного Королевства, в связи с чем она не может его поддержать.
В знак протеста против предложенного Терезой Мэй проекта Brexit сегодня также подали в отставку министр по делам Brexit Доминик Рааб и государственный секретарь британского министерства по делам Северной Ирландии Шайлеш Вара. Известия об отставке Доминика Рааба спровоцировали падение курса британского фунта.-0-
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