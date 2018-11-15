Британский министр труда и по делам пенсий подала в отставку

15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Британский министр труда и по делам пенсий Эстер Маквей подала в отставку, сообщает ВВС.

Эстер Маквей покинула свой пост, заявив, что представленный премьер-министром Терезой Мэй проект соглашения о выходе Великобритании из ЕС "не соответствует решению референдума".

В официальном письме Терезе Мэй Эстер Маквей заявила, что условия соглашения свяжут руки не только действующему британскому правительству, но и всем последующим, лишив их возможности осуществлять независимую от ЕС экономическую политику. По словам Эстер Маквей, принятый документ также угрожает целостности Соединенного Королевства, в связи с чем она не может его поддержать.

В знак протеста против предложенного Терезой Мэй проекта Brexit сегодня также подали в отставку министр по делам Brexit Доминик Рааб и государственный секретарь британского министерства по делам Северной Ирландии Шайлеш Вара. Известия об отставке Доминика Рааба спровоцировали падение курса британского фунта.-0-