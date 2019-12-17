Британский парламент нового созыва приступил к работе

17 декабря, Лондон /БЕЛТА - ТАСС/. Парламент Великобритании нового созыва приступил во вторник к работе. Торжественная церемония прошла в здании Вестминстерского дворца на берегу Темзы, в котором располагаются обе палаты британского законодательного органа, сообщает ТАСС.

Первым делом депутаты Палаты общин - нижней палаты парламента - избрали спикера. Эта церемония была достаточно формальной, так как депутат от оппозиционной Лейбористской партии Линдси Хойл был утвержден на этот пост еще 4 ноября. Однако на следующий день все законодатели сложили свои полномочия в преддверии досрочных парламентских выборов. В первый же день работы законодательного органа Хойл был единогласно назначен спикером.

По итогам прошедших в королевстве 12 декабря парламентских выборов правящая Консервативная партия получила 365 мандатов в нижней палате британского парламента. Для тори это лучший результат за последние 30 лет, который позволит им выполнить главное предвыборное обещание - осуществить Brexit.

Ни одна из оппозиционных партий не имеет возможности помешать правительству осуществить эту задачу. Лейбористская партия под руководством Джереми Корбина потерпела сокрушительное поражение, проведя в парламент всего 203 депутата. Это на 59 меньше, чем в 2017 году, когда проводились последние парламентские выборы, которые также были досрочными. Третье место по числу депутатов в Палате общин занимает Шотландская национальная партия (48), за ней следует партия "Либеральные демократы" (11). Еще 23 мандата получили прочие партии, а также независимые кандидаты.-0-