Британский парламент одобрил проведение досрочных выборов 12 декабря

31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Британский парламент одобрил предложение премьер-министра Соединенного Королевства Бориса Джонсона провести досрочные парламентские выборы 12 декабря, сообщает ТАСС.

30 октября билль правительства о проведении выборов был одобрен Палатой общин, теперь законопроект поддержала Палата лордов. Статус закона он должен получить после того, как его подпишет королева Елизавета II. На это отводится чуть менее недели. Чтобы выборы состоялись в оговоренный срок, парламент должен быть распущен для проведения избирательной кампании не позднее 6 ноября.

Премьер-министр рассчитывает, что на внеочередных выборах его Консервативная партия завоюет большинство мест в Палате общин и он сможет урегулировать сложную ситуацию с выходом Великобритании из Евросоюза, чтобы страна покинула ЕС 31 января 2020 года.-0-

Досрочные парламентские выборы пройдут в Великобритании 12 декабря Такое решение было принято большинством голосов в Палате общин - 428 против 20. Теперь досрочные парламентские выборы должна одобрить Палата лордов.