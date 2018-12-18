Британский парламент проголосует по Brexit в январе - Мэй

18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Голосование в британском парламенте по итоговому соглашению о выходе Великобритании из ЕС пройдет в середине января. Об этом заявила премьер-министр страны Тереза Мэй, сообщает ВВС.

По ее словам, обсуждение соглашения в парламенте состоится на неделе, начинающейся с 7 января, а само голосование пройдет на следующей неделе.

Ранее голосование по соглашению было запланировано на 11 декабря, однако Тереза Мэй его перенесла, аргументировав тем, что документ в нынешнем виде не поддержит большинство депутатов.

Между тем лейбористы пригрозили Терезе Мэй вотумом недоверия. Лидер Лейбористской партии Джереми Корбин объяснил, что таким образом хочет ускорить обсуждение проекта сделки по Brexit.

Великобритания должна выйти из ЕС 29 марта, после чего наступит переходный период, который продлится до конца 2020 года. Если парламент соглашение не одобрит, у правительства будет три недели, чтобы предложить новый вариант. Среди возможных последствий - выход из ЕС без договора, дополнительные переговоры, отставка Терезы Мэй, внеочередные парламентские выборы или повторный референдум.-0-