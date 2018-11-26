Британский парламент проголосует по соглашению об условиях Brexit 11 декабря

26 ноября, Лондон /БЕЛТА - ТАСС/. Британский парламент 11 декабря должен будет проголосовать по утвержденному на саммите ЕС соглашению об условиях Brexit. Об этом свидетельствует текст письма, которое направил депутатам главный партийный парламентский организатор Джулиан Смит, занимающийся обеспечением партийной дисциплины в Палате общин.

Текст письма, в котором приводится расписание и тематика предстоящих в декабре парламентских слушаний, был первоначально опубликован в Twitter сотрудником издания Business Insider Адамом Пейном. Вскоре после этого представитель премьер-министра Великобритании Терезы Мэй подтвердил агентству Reuters подлинность документа.

В письме указано, что парламентские дебаты по соглашению будут длиться с 4 по 11 декабря.

Поддержать сделку, которую кабинет Мэй согласовал с Брюсселем, отказываются не только оппозиционная Лейбористская партия, но и часть однопартийцев премьера. Кроме того, за сделку в ее нынешнем виде отказывается голосовать союзник тори - Демократическая юнионистская партия Северной Ирландии, шаткий союз с которой обеспечивает консерваторам большинство голосов в парламенте.

Сам Brexit запланирован на 29 марта 2019 года.-0-