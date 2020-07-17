Британский парламент уедет из Вестминстерского дворца

17 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Британские парламентарии готовятся покинуть Вестминстерский дворец, сообщает российский телевизионный Пятый канал.

Премьер-министр Борис Джонсон начал искать новое место для заседаний Палаты общин. Дело в том, что дворец в Лондоне, которому более полутора веков, нуждается в капитальном ремонте. Но пока там заседают парламентарии, рабочие не могут приступить к реставрации. Займет она, по приблизительным подсчетам, шесть лет и обойдется в 6 млрд фунтов стерлингов. Привести в порядок надо больше тысячи комнат, 100 лестниц и почти 5 км коридоров.

Борис Джонсон предложил переехать в Йорк. Но члены Палаты общин предлагают бывшее здание министерства здравоохранения на юго-западе Лондона.-0-