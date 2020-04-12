Британский парламент возобновит работу 21 апреля

12 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Парламент Великобритании возобновит деятельность 21 апреля, но в основном будет работать в удаленном режиме, сообщает BBC .

По словам официального представителя лидера Палаты общин Джейкоба Рис-Могга, парламенту необходимо исполнять "важные конституционные функции, следя за работой правительства, одобряя расходы и принимая законы". Парламентские комитеты уже используют возможности дистанционного взаимодействия. "На следующей неделе будут представлены варианты, которые смогут рассмотреть спикер парламента, члены правительства и другие участники заседаний", - сказал Джейкоб Рис-Могг.

Британский парламент ушел на каникулы 25 марта - раньше намеченного срока. Но дату возвращения к работе решили не переносить, хотя такой вариант обсуждался.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на данные, опубликованные британским Минздравом 11 апреля, более чем у 79 тыс. человек в стране подтверждено заражение новым коронавирусом. Число летальных исходов вплотную приблизилось к 10 тыс. Власти рассчитывают, что пик вспышки заболевания произойдет в ближайшие дни.-0-