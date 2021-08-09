Британский профессор полагает, что COVID-19 в будущем будет похож на простуду

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Профессор медицины Пол Хантер из Университета Восточной Англии в британском Норидже полагает, что новая коронавирусная инфекция в будущем будет протекать у пациентов как обычная простуда, сообщает ТАСС.

"COVID-19 станет другой болезнью. Через несколько лет подавляющее большинство случаев заражения будет протекать бессимптомно или как легкая форма заболеваний носа и горла. Иными словами, он станет просто еще одной причиной появления простуды", - отметил ученый. Он также подчеркнул, что симптомы COVID-19 уже стали более узнаваемыми: так, для штамма дельта характерны боль в горле и насморк.

Пол Хантер полагает, что новая коронавирусная инфекция станет сезонным заболеванием, которое зимой будет достигать своего пика, при этом количество смертей от нее будет уменьшаться. По его мнению, вакцинация замедлит распространение коронавируса, однако станет хуже предотвращать новые случаи заражения, хотя прививки продолжат защищать от госпитализации и летальных исходов. "Коллективного иммунитета никогда не будет, однако мы достигнем управляемого баланса между иммунитетом и инфицированием", - подытожил ученый.

Пол Хантер утверждает, что худшая часть пандемии коронавируса уже позади, по крайней мере, в Великобритании. Он считает, что необходимо провести успешную ревакцинацию и тогда не понадобится снова вводить длительные ограничения.

Кроме того, Хантер предположил, что штамм дельта станет конечной стадией развития коронавируса. При этом профессор отметил, что, хотя новые мутации коронавируса могут помочь ему быть менее уязвимым перед ранее полученным иммунитетом, они не позволят ему полностью обойти защиту организма, полученную после перенесенного заболевания или вакцинации. "Существенная защита останется", - подчеркнул он.-0-