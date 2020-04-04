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04 апреля 2020, 17:00

Британский профессор призвал вернуться к идее коллективного иммунитета для борьбы с COVID-19

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4 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Британский профессор-инфекционист и старший научный советник правительства Великобритании Грэм Медли заявил, что Великобритания загнала себя в угол, не имея четкой стратегии выхода из эпидемии коронавируса, и призвал вернуться к идее коллективного иммунитета, сообщает Daily Mail.

По словам профессора, единственный путь в случае чрезвычайной ситуации в области здравоохранения - это позволить людям переболеть, чтобы они больше не были уязвимы. Он предупредил, что нынешние ограничительные меры, введенные в Великобритании, не выведут страну из пандемии, но поставят экономику на колени.

Грэм Медли прогнозирует, что рост безработицы, бытового насилия и проблем с психическим здоровьем может усилиться, если общество вновь не начнет нормально функционировать.

Правительство Великобритании в начале пандемии уже выдвигало концепцию коллективного иммунитета как метода борьбы с коронавирусом. Идея заключалась в том, чтобы позволить инфицироваться 80% процентам населения, после чего среди населения выработался бы общий иммунитет. В пользу этой концепции был тот факт, что большинство людей переносят заболевание легко. Однако позже власти отказались от этой идеи в пользу карантина и жестких ограничительных мер.-0-

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