Британский штамм COVID-19 на 64% смертоноснее, чем остальные

11 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Британский вариант коронавируса B117, который был впервые обнаружен в Соединенном Королевстве, на 64% смертоноснее, чем остальные штаммы, такие данные были представлены в новом исследовании, опубликованном в научном журнале The BMJ.

В исследовании принимали участие 54 906 пар с положительным результатом на SARS-CoV-2, которое проводилось с 1 октября 2020 года по 29 января 2021 года. Участники были сопоставлены по возрасту, полу, этнической принадлежности. Наблюдение за ними происходило в течение 28 дней.

Выяснилось, что вероятность летального исхода для инфицированных британским вариантом на 64% выше. В частности, смертность увеличилась с 2,5 до 4,1 на 1 тыс. случаев.

Британский штамм коронавирусной инфекции B117 был обнаружен на юго-востоке Англии в начале октября 2020 год. Его распространение зафиксировано уже во многих странах Европы и в США.-0-