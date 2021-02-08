Британский штамм коронавируса может стать преобладающим в Европе - ВОЗ

8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Порядка 30 европейских стран уже выявили у себя новый, британский, штамм коронавируса, сообщается на сайте Центра новостей ООН.

"Многие из этих стран прогнозируют, что этот штамм может стать преобладающим вариантом вируса в ближайшие недели и что на него будет приходиться самая большая доля случаев COVID-19", - сообщили в Европейском бюро ВОЗ. В регионе уже зарегистрировано более 22 тыс. случаев заражения британским штаммом.

В ВОЗ считают: в настоящее время нет никаких доказательств того, что имеющиеся вакцины будут менее эффективно защищать от этого штамма. При этом уже есть достоверные данные о том, что этот вариант вируса распространяется быстрее, чем предыдущие. В то же время дети не подвергаются большему риску, чем раньше.

Обеспокоенность в связи с новым вариантом вируса связана в основном с тем, что его быстрое распространение приведет к заражению большего числа людей и большему числу госпитализаций. "Если в результате этого наши системы здравоохранения окажутся перегруженными и не смогут справиться с наплывом пациентов, то больше людей будут подвержены опасности умереть от этого заболевания, - заявила представитель ВОЗ Кэтрин Смоллвуд. - Это тот сценарий, которого мы пытаемся избежать. Именно поэтому сейчас более чем когда-либо важно замедлить передачу инфекции".

В настоящее время в странах, где циркулирует новый вариант вируса, проводятся дополнительные эпидемиологические и вирусологические исследования.

В ВОЗ отмечают: мутации вируса не избежать. В начале 2021 года увеличилось число сообщений о выявлении новых вариантов COVID-19, что свидетельствует о новой тенденции в развитии нынешней пандемии.

"Появление новых вариантов - весьма обычное явление, и сами по себе они не всегда представляют большую опасность. Однако они могут быть более опасными, если влияют на поведение вируса. Следовательно, нам необходимо проводить тщательный мониторинг этих изменений", - заявил представитель ВОЗ Ричард Пибоди.

В ВОЗ призывают все страны увеличить масштабы секвенирования изолятов вируса SARS-CoV-2 и делиться данными о результатах. ВОЗ также настоятельно рекомендует и далее применять все доказавшие свою эффективность базовые меры по охране общественного здоровья и ограничению социальных контактов.-0-