Британский штамм коронавируса обнаружили за неделю еще в трех странах

28 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Отличающийся более высокой заразностью штамм коронавируса VOC 202012/01, обнаруженный первоначально в Великобритании, был выявлен с 20 апреля еще в трех странах, а их общее число достигло 139, рассказали во Всемирной организации здравоохранения, сообщает ТАСС.

В еженедельном эпидемиологическом бюллетене ВОЗ говорится, что "с 20 апреля разновидность VOC 202012/01 (британский штамм) обнаружена в трех дополнительных странах, вариант 501Y.V2 (южноафриканский штамм) - так же еще в трех странах, а P.1 (бразильский штамм) - в двух". "По состоянию на 27 апреля в общей сложности 139 государств сообщили о наличии VOC 202012/0, 87 стран - о варианте 501Y.V2, 54 страны - о присутствии штамма P.1", - отметили в ВОЗ.

Согласно документу, в Индии наряду с этими тремя разновидностями коронавируса циркулирует штамм B.1.617, а также другие варианты, и "коллективно они, возможно, играют роль в нынешнем всплеске заболеваемости в стране". Подчеркивается, что в республике "вторая волна заболеваемости была значительно более быстрой, чем первая".

Согласно предварительным данным исследований, B.1.617 (индийский штамм) отличается "более высокими темпами распространения, чем другие циркулирующие в Индии разновидности", что предполагает его потенциально более высокую заразность. Среди других возможных факторов нынешнего быстрого роста заболеваемости в Индии ВОЗ называет проблемы, связанные с выполнением санитарных мер, а также проведение массовых общественных собраний, в том числе культурных и религиозных. "Требуются дальнейшие исследования для понимания относительного воздействия этих факторов", - констатировали в организации.

Комитет ВОЗ по чрезвычайной ситуации ранее призвал страны расширить научные исследования геномной последовательности мутирующих возбудителей вызываемого коронавирусом заболевания, а также делиться имеющейся информацией с другими государствами.

По данным организации, разновидность коронавируса VOC 202012/01 появилась в Великобритании в сентябре прошлого года. В ЮАР штамм 501Y.V2 присутствует с начала августа, в Бразилии и Японии P.1 циркулирует с декабря, в Индии вариант B.1.617 так же выявили в декабре.-0-